Ue: risoluzione Pd, 'ogni sforzo per scongiurare ripristino obblighi patto stabilità'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Profondere ogni sforzo per scongiurare gli effetti del ripristino degli obblighi posti dal Patto di stabilità e per giungere a una conclusione soddisfacente del negoziato sulla riforma della governance economica europea, tale da assicurare flessibilità, titolarità e differenziazione nazionale, riduzione della pro-ciclicità e adattamento a contesti economico-finanziari mutevoli, e sostegno alla crescita". E' l'impegno chiesto dal Pd al governo nella risoluzione sulle comunicazioni della presidente Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo.

"Tra le varie, evitando il ricorso a regole automatiche e indistinte, esclusione dalla spesa netta di spese per riforme o per investimenti, in particolare quelle relative al Pnrr, per la transizione verde e digitale, il contrasto del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, lo scorporo del debito accumulato a causa di emergenze o eventi eccezionali, e istituendo e rendendo permanenti strumenti come anzitutto il Next Generation EU".