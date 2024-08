Ue: Rojc (Pd), 'fondamentale Fitto tenga linea europeista'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Che il Governo alla fine avrebbe designato Fitto era largamente atteso e, nonostante girassero altri nomi di un certo peso, questa non è una sorpresa. La partita da giocare ora è duplice, una comprende le deleghe che saranno assegnate a Fitto e l’altra riguarda la responsabilità degli Affari europei nel Governo italiano. La Commissione Ue avrà di fronte sfide enormi e sarà fondamentale che anche il commissario italiano tenga saldamente e a trecentosessanta gradi la linea europeista tracciata autorevolmente da Paolo Gentiloni. Come sottolineato dalla segretaria Schlein, non ci può essere soluzione di continuità nella gestione di dossier delicatissimi finora in mano a Fitto, come l’attuazione del Pnrr”. Così la capogruppo Pd nella commissione Politiche Ue al Senato, Tatjana Rojc, commenta la designazione del ministro degli Affari Ue Raffaele Fitto quale commissario europeo.