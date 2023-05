Ue: Ronzulli (Fi), 'crescita economica Italia segno di serietà e buongoverno'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Chi scommetteva contro il suo stesso Paese, profetizzando una recessione per raccogliere un cinico dividendo politico, oggi rimarrà deluso. Le nuove previsioni della commissione europea, che prevedono una crescita economica italiana superiore alle aspettative e un debito stabile, con conseguente calo del rapporto deficit-Pil e della disoccupazione, dimostrano come le politiche del governo siano serie, efficaci, concrete”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli.

“I numeri non mentono mai – prosegue – e i dati provenienti da Bruxelles certificano che la maggioranza ha fin da subito intrapreso la strada giusta, intervenendo in modo prioritario per proteggere le famiglie dal caro energia, per poi intraprendere il cammino di crescita economica previsto dagli impegni presi con gli elettori. Abbiamo cominciato a ridurre sensibilmente le tasse, siamo intervenuti per aumentare l’occupazione e i soldi in busta paga per i lavoratori dipendenti, ci siamo dedicati agli ultimi e alle famiglie in maggiore difficoltà. Coniugare realizzazione del programma e serietà paga per il bene dell’Italia e per ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, che il nostro governo in Europa gode di credibilità e considerazione. Con buona pace delle sinistre, inchiodate dall’evidenza dei fatti”, conclude Ronzulli.