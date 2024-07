Ue: Ronzulli (Fi), 'serve politica difesa comune e poi esercito'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "In questo momento l'Europa è schiacciata, proprio come un vaso di terracotta, tra due vasi di ferro. Da una parte c'è l'Occidente, con l'America, e dall'altra parte c'è l'Oriente, con l'India, la Cina. In ...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "In questo momento l'Europa è schiacciata, proprio come un vaso di terracotta, tra due vasi di ferro. Da una parte c'è l'Occidente, con l'America, e dall'altra parte c'è l'Oriente, con l'India, la Cina. In questa situazione l'Europa fa fatica a trovare la sua identità. E questo vale anche per la difesa. Se, in caso di vittoria di Trump, l'America si concentrasse di più sulla Cina, l'Europa avrebbe il fronte orientale con cui rapportarsi e a quel punto l'esercito comune non sarebbe un'opzione ma una necessità. Prima di pensare all'esercito comune, però, bisogna pensare a una comune politica di difesa, perché in assenza di questa non possiamo costruire un esercito". Così a L'Aria che tira, su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.