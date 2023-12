Ue: Ronzulli, 'rafforzare Ppe per superare maggioranza Ursula'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Per quanto mi riguarda, le preclusioni per le future alleanze dovrebbero riguardare tanto Afd quanto i Socialisti. La cosiddetta 'maggioranza Ursula' che ha governato in questi cinque anni era frutto di un'alleanza costruita a tavolino per garantire la...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Per quanto mi riguarda, le preclusioni per le future alleanze dovrebbero riguardare tanto Afd quanto i Socialisti. La cosiddetta 'maggioranza Ursula' che ha governato in questi cinque anni era frutto di un'alleanza costruita a tavolino per garantire la governabilità, un patto fra partiti molto diversi fra loro. E le contraddizioni, tutte a danno dei cittadini, si sono viste. Spero che la prossima Commissione europea possa avere una chiara identità politica di centrodestra, dove perno centrale moderato e stabilizzatore sarà il Ppe, del quale noi siamo componente essenziale. Non mi piace sentir dire 'governeremo con chiunque', perché non possiamo non avere un'identità, non possiamo dare ai nostri elettori iI messaggio ambiguo 'con Francia o Spagna, purché se magna'". Lo sice la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, in un'intervista al 'Quotidiano nazionale'.

"In Europa -aggiunge- esiste un solo schema: o con il Ppe o con il Pse. Questi due schieramenti in Italia sono rappresentati da Forza Italia e dal Pd. Se vogliamo che anche nella Commissione Ue, come nel nostro Paese, ci sia iI centrodestra, bisogna che Forza Italia, e quindi il Ppe, siano forti. Altrimenti sarà il Pse a dare le carte. Siamo impegnati al massimo perché non si verifichino più le condizioni che ci hanno portato a governare con i socialisti".