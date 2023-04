Ue: Rosato, 'delegato italiano buona notizia per Paese, buon lavoro a Di Maio'

Ue: Rosato, 'delegato italiano buona notizia per Paese, buon lavoro a Di...

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Buon lavoro a Luigi Di Maio scelto da Borrell come delegato dell’'UE per il Golfo. Avere un italiano li è sempre una buona notizia per il nostro Paese". Lo scrive sui social il deputato di Azione - IV, Ettore Rosato....