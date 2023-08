Ue, Salvini: alleanze? Mille volte meglio Le Pen di Pse e Macron

Roma, 21 ago. (askanews) -“Qualche partito di centrodestra dice ‘in Europa non possiamo allearci con la Le Pen o con i tedeschi di Afd’. Io penso a una Europa che mette al centro il lavoro, la crescita, la famiglia, l’ambiente e la sicurezza. E quindi mille volte meglio una Marine Le Pen con il suo progetto di Francia ed Europa fondato su questi valori che non una Europa governata dai socialisti o da Macron che è una Europa delle auto elettriche cinesi, delle case green per quelli che hanno i soldi, delle bistecche finte”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

“Non è l’Europa che ho in testa ma ne parleremo l’anno prossimo perché si possono cambiare tante cose”, ha aggiunto.