Ue, Salvini: appello a Meloni? "Ognuno voti secondo sua sensibilità"

Roma, 17 lug. (askanews) - "Ognuno è libero di scegliere in base alla propria sensibilità". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della cerimonia di abbattimento del diaframma a Piazza Pia a Roma, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un appello alla p...

Roma, 17 lug. (askanews) – “Ognuno è libero di scegliere in base alla propria sensibilità”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della cerimonia di abbattimento del diaframma a Piazza Pia a Roma, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un appello alla premier Giorgia Meloni, sul voto di domani in Europarlamento per decidere la presidenza della Commissione europea.

“La Lega voterà contro (la conferma di Ursula von der Leyen ndr.) – ha aggiunto Salvini – lo ribadisco. Soprattutto si sta sbilanciando incredibilmente a sinistra, poi ognuno farà la sua scelta e nessuna scelta metterà in discussione la politica nazionale e la compattezza a livello nazionale. Noi siamo assolutamente contro un raddoppio di quello che e stato un mandato assolutamente disastroso”.

Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha insistito sul fatto che il governo delle destre durerà: “Questo è un Governo che lavorerà bene, insieme e compatto fino al 2027, poi gli italiani sceglieranno. Si mettano l’anima in pace le opposizioni di sinistra. Questo Governo andrà avanti insieme fino alla fine della legislatura”