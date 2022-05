Ue: Salvini, 'cambiare Trattati, modificare ruolo Italia, al centro lavoro e benessere'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Per la Lega è fondamentale, urgente, vitale cambiare i Trattati europei, modificare il modo dell'Italia di stare in Europa, perchè cambiare i Trattati può voler dire tutto e voler dire niente, bisogna vedere come li cambi i Trattati europei.

Vogliamo cambiare i Trattati europei rimettendo al centro i valori che i padri fondatori aveva sottoscritto, innanzi tutto il lavoro. Gli attuali Trattati europei non garantiscono l'occupazione, il benessere e il lavoro". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa.