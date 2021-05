Ue: Salvini, 'Federazione centrodestra altrimenti decidono Socialisti'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Ho fatto un ragionamento semplice. Nella Ue i gruppi del cosiddetto centrodestra sono divisi in tre. Mettendo insieme le migliori energie, possiamo diventare molto più forti. In caso contrario, continueranno a decidere i Socialisti. E lo stesso vale in Italia.

Non penso a partiti unici o forzature. Però, in Parlamento nasce un gruppetto alla settimana. Non è utile. Una Federazione degli italiani oggi sarebbe la prima forza in Parlamento". Lo ribadisce il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.