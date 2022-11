Ue: Salvini, 'Fit for 55 come impostato è un suicidio collettivo&...

Milano, 28 nov.

(Adnkronos) – "Spero che anche a Bruxelles ci sia meno ideologia. Il Fit for 55, così come impostato, è un suicidio collettivo scelto dall'Europa: porterebbe alla chiusura di migliaia di aziende e alla perdita di decine di migliaia posti di lavoro". Così il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, interviene a Lombardia 2030. Per Salvini il piano "nulla avrebbe a che fare con la sostenibilità ambientale: la transizione è transizione perché prevede un periodo di accompagnamento, altrimenti ci legheremmo alla potenza cinese.

Questo è", conclude Salvini.