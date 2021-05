Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Nessuno vuole togliere Forza Italia al Ppe. Io ho proposto e sto lavorando a una unione, una federazione sia in Italia che in Europa per riunire il centrodestra per essere più efficaci, altrimenti c'è la sinistra che perde le elezioni in Italia e in Europa ma poi controlla il parlamento e non ha senso.

Mettere in comune idee comuni senza cancellare l'identità: c'è solo da guadagnarci". Lo dice Matteo Salvini ai cronisti fuori dalla Camera.