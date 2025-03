Ue, Salvini: "Totale fiducia in Meloni, sinistra divisa e nervosa"

Roma, 20 mar. (askanews) – “Mi sembra che a sinistra siano un po’ divisi e nervosi. Detto questo mi pagano per risolvere i problemi e unire i territori. Abbiamo totale fiducia in Giorgia (Meloni) e nel governo. Quello che è certo è che, se fino a ieri ci hanno detto che non potevamo fare neanche 10 euro di debito per investire nella sanità, nelle scuole e nelle strade, adesso che qualcuno si svegli e mi dica che possiamo spendere 800 miliardi per comprare armi è qualcosa che non mi convincerà mai”: lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione del Ponte dell’industria a Roma.

“Leggevo questa mattina che se il commissario (Kaja) Kallas chiede di investire 5 miliardi per comprare proiettili… Ecco con 5 miliardi io metto a posto tante strade”, ha aggiunto Salvini. “Meloni ha la totale nostra fiducia”, ha ribadito.

“Le uniche divisioni sono a sinistra. Abbiamo votato la risoluzione insieme. Penso che la Lega sia il collante della ma maggioranza e a volte serve di stimolo per dire o fare quello che altri non possono dire o fare”, ha detto ancora.