Ue: Salvini, 'unione centrodestra per difendere valori altrimenti spadroneggia sinistra'

Fatima, 31 mag. (Adnkronos) – "Non voglio convincere o costringere, voglio ragionare: insieme si vince, uniti si vince. Se ognuno va per suo conto si perdono energie e valori". Lo ribadisce da Fatima il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Penso che un'unione del centrodestra, dei Liberali, dei Repubblicani, dei Conservatori, degli Identitari sia in Italia che in Europa -prosegue il leader del Carroccio- sia il modo migliore per servire l'Italia e l'Europa, per rimettere al centro la donna, l'uomo, la famiglia, la cultura, le radici, il lavoro, la bellezza, la sicurezza.

Altrimenti c'è la sinistra e l'estrema sinistra che spadroneggiano: perdono le elezioni ma poi governano in Parlamento, non si può".