Ue: Schlein a Meloni, 'difficile fare interessi Italia se ci si accompagna a sovranisti'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Non ha detto nulla sulla necessità di proseguire con gli investimenti comuni europei. Ha detto solo che bisognerà verificare nuovi strumenti di debito comune. Cos'è un ispettore che verifica? O forse non vuole scontentare i suoi alleati nazionalisti che non hanno mai creduto agli investimenti europei. E' difficile fare gli interessi dell'Italia quando ci si accompagna a gente così". Così Elly Schlein in aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue.