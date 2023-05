Ue: Schlein, 'chiediamo a Meloni impegno su no fondi Pnrr per armi'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – "Domani al Senato chiederemo al governo di Giorgia Meloni di non dirottare fondi del Pnrr nella direzione della produzione di munizioni e armamenti. Questo per noi è un punto fondamentale. Vogliamo avere dal governo una risposta chiara". Così Elly Schlein in diretta Instagram.