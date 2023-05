Ue: Schlein, 'emendamenti Pd con S&D, li votino tutti, no via risorse a nidi per armi'**

**Ue: Schlein, 'emendamenti Pd con S&D, li votino tutti, no via riso...

**Ue: Schlein, 'emendamenti Pd con S&D, li votino tutti, no via riso...

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Questi fondi non possono essere sottratti ai progetti del Pnrr per produrre armi e il governo deve essere chiaro su questo. Non è accettabile togliere fondi ai nidi per metterli sugli armamenti". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta...