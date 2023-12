Ue: Schlein, 'governo Meloni incapace, rischio accordo al ribasso su patto stabilità'**

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Non si faccia l'errore di tornare all'austerità. Ci preoccupa molto la discussione che si sta tenendo al Consiglio europeo perché peggiora significativamente la proposta della commissione". Così Elly Schlein a margine del pre-vert...

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Non si faccia l'errore di tornare all'austerità. Ci preoccupa molto la discussione che si sta tenendo al Consiglio europeo perché peggiora significativamente la proposta della commissione". Così Elly Schlein a margine del pre-vertice del Partito dei Socialisti europei a Bruxelles.

"Abbiamo contestato al governo la sua assenza e incapacità di strategia negoziale. Per le loro antipatie non hanno fatto asse con i Paesi che hanno una situazione più simile alla nostra ed ora c'è il rischio che l'Italua accetti un accordo al ribasso. In Italia del resto c'è già una manovra di austerità che noi stiamo contrastando".