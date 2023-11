Ue: Schlein, 'governo piagnucola per deroghe e non insiste su continuità Next Generation'

Roma, (Adnkronos) - "Io mi sono stancata di vedere il governo quando va ai tavoli del consiglio europeo di Bruxelles si limita a piagnucolare per avere qualche anno di deroga in più invece di rivendicare una continuità del Next Generation Ue". Così la segretaria Pd Ell...

Roma, (Adnkronos) – "Io mi sono stancata di vedere il governo quando va ai tavoli del consiglio europeo di Bruxelles si limita a piagnucolare per avere qualche anno di deroga in più invece di rivendicare una continuità del Next Generation Ue". Così la segretaria Pd Elly Schlein parlando al convegno 'Il verde e il rosso per il futuro dell'Europa: Italia e Germania tra occupazione e transizione verde'. "Questo governo in un anno non ha messo in campo uno straccio di politiche industriali".