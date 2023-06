Ue, Schlein: nazionalismo Putin sia da monito, porta solo guerra

Bruxelles, 28 giu. (askanews) – “Abbiamo parlato del continuo supporto all’Ucraina, con ogni forma di assistenza necessaria. In questi giorni abbiamo visto ciò che è accaduto, che ha fatto emergere ancora di più la debolezza di Putin e il fallimento della sua invasione criminale e nazionalista. Ecco, questo tema del nazionalismo sia di monito a una Unione europea in cui è importante che prevalga una integrazione sempre maggiore delle politiche comunitarie”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in un punto stampa a Bruxelles.

“I nazionalismi in questo continente hanno sempre portato una sola cosa: le guerre. Compresa questa su cui è bene che l’Unione continui a rispondere in maniera compatta e forte”.