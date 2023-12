Ue: Schlein, 'politica estera, difesa e investimenti comuni'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "L'assenza di politica estera e di difesa comune ci rende più fragili in un mondo in cui le altre potenze hanno galoppato, se vogliamo stare al tavolo dobbiamo fare questo sforzo unitario. Non si fa con l'aumento separato e allineato della spesa mili...

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "L'assenza di politica estera e di difesa comune ci rende più fragili in un mondo in cui le altre potenze hanno galoppato, se vogliamo stare al tavolo dobbiamo fare questo sforzo unitario. Non si fa con l'aumento separato e allineato della spesa militare, ma facendo investimenti comuni, facendo ricerca in un settore comune europeo". Così Elly Schlein al Forum Pd sull'Europa. "Troppo poco il ruolo diplomatico e politico dell'Europa per i percorsi di pace in Ucraina e in Medio Oriente".