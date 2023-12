Ue: Schlein, 'su Ucraina segnale storico, è Europa che vogliamo'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Arriva dall’Europa un segnale forte, storico, inclusivo: la decisione del Consiglio europeo di aprire i negoziati con l’Ucraina e con la Moldavia e di concedere lo status di candidato alla Georgia rimette al centro dell’Unione la vocazione di apertura e allargamento e questo accade in un momento storico delicatissimo. Questo è il volto europeo che vogliamo e per questa costruzione continueremo a spenderci”. Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.