Ue: Schmit, 'giustizia sociale al centro programma Pse'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "Un salario minimo, dignitoso, e politiche salariali adeguate sono necessarie per tenere insieme il tessuto produttivo e sociale" come succede con "la vostra battaglia per il salario minimo. Il valore del lavoro deve essere riconosciuto". Così il commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit, al Forum Pd sull'Europa. "Non possiamo permettere che piattaforme di lavoro digitali impongano condizioni di lavoro del secolo scorso. Dobbiamo combattere la precarietà".

"Abbiamo bisogno di un nuovo contratto sociale europeo, non c'è democrazia sostanziale senza giustizia sociale. Dobbiamo mettere la giustizia sociale al centro del nostro programma, per uno sviluppo sostenibile, per difendere la democrazia. Il nazionalismo è la guerra e oggi sappiamo che è vero. Non vogliamo una Europa di nazionalisti, non vogliamo una Europa degli amici di Trump, vogliamo l'Europa di Olof Palme, di Willy Brandt. L'Europa sociale, verde, giusta e democratica è la nostra proposta".