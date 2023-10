Ue: Sensi, 'fatta chiarezza, Fico non può far parte di socialisti europei'

Ue: Sensi, 'fatta chiarezza, Fico non può far parte di socialisti...

Ue: Sensi, 'fatta chiarezza, Fico non può far parte di socialisti...

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "La decisione non più differibile di sospendere lo Smer dai socialisti europei è finalmente arrivata. Tardi, ma è arrivata. Fatta chiarezza, la formazione di Fico non poteva farne parte. Non sono i nostri valori, le nostre idee". Così...