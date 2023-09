Ue: Serracchiani, 'Meloni contro Gentiloni è autolesionista'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “I continui attacchi contro il commissario Gentiloni sono puro autolesionismo, uno spregiudicato tentativo di scaricare fuori dalla maggioranza responsabilità e limiti del Governo. Meloni dovrebbe aver capito che i rapporti con tutta la Commissione europea e con gli altri Paesi sono essenziali per l’Italia, per tutta una serie di partite delicatissime. Dannoso mostrare i muscoli a Bruxelles, mentre si avvicina la prova della realtà con i tagli della legge di Bilancio. Vedremo se Meloni resterà imbottigliata dalla linea estremista di Salvini o saprà muoversi nell’interesse della Nazione”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, dopo che la premier Giorgia Meloni ha criticato il commissario per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni.