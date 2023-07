Ue: Silvestri (M5S), 'governo impedisce discussione su lobby e conflitto interessi'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “La Ue ha richiamato l’Italia ad 'adottare norme sui conflitti di interesse e una regolamentazione delle attività di lobbying', ma il governo paralizza l’attività della prima commissione abusando della decretazione d’urgenza e impedisce la discussione della mia proposta sulle lobby e quella del Presidente Conte sul conflitto di interessi”. Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S.

“La ragione di queste continue perdite tempo è ormai acclarata, ed è nella volontà di questa maggioranza di non regolamentare in alcun modo i numerosi conflitti di interessi e le attività di lobbying che creano numerosi squilibri e impediscono lo sviluppo del Paese. Giorgia Meloni la smetta di interessassi solo dei rave e faccia qualcosa per i cittadini: discuta immediatamente la mia proposta e quella del presidente Conte”, conclude.