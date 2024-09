Ue: Sisto (Fi), 'Fitto è fuoriclasse, non c’è migliore figura della sua'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Non c’è migliore figura di Raffaele Fitto per capacità, competenza, esperienza, genesi e valori, in grado di difendere l’Europa e difenderci in Europa. Fitto ha dimostrato di essere un fuoriclasse, la persona che ci ha portato , prima di og...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Non c’è migliore figura di Raffaele Fitto per capacità, competenza, esperienza, genesi e valori, in grado di difendere l’Europa e difenderci in Europa. Fitto ha dimostrato di essere un fuoriclasse, la persona che ci ha portato , prima di ogni altro Paese, alla settima rata del Pnrr. La contrapposizione dei Verdi? Può starci, ma non ci tocca minimamente. All’interno dei socialisti mi aspetto invece che il Pd, ricordando quel che Berlusconi fece a suo tempo per Gentiloni, manifesti il suo apprezzamento per la posizione di rilievo che andiamo ad assumere. Anche Antonio Decaro, competitor del centrodestra in Puglia , ha riconosciuto che Fitto è certamente il migliore degli interlocutori, pur essendo di altro versante politico. Ci sono così tutti i presupposti per consentire a Raffaele Fitto e all’Italia di avere il ruolo che meritano in Europa”. Così a Tagadà, su La7, il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.