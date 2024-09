Ue: Sisto (Fi), 'Fitto ha numeri per vicepresidenza ed è interesse di Von der Leyen'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Raffaele Fitto ha tutti i numeri per poter ottenere la vicepresidenza esecutiva dell’Ue. E Ursula von der Leyen ha tutto l’interesse a una ‘cementificazione’ del consenso, anche attraverso una figura rassicurante come quella di Fitto. &Egrav...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Raffaele Fitto ha tutti i numeri per poter ottenere la vicepresidenza esecutiva dell’Ue. E Ursula von der Leyen ha tutto l’interesse a una ‘cementificazione’ del consenso, anche attraverso una figura rassicurante come quella di Fitto. È un moderato, ha gestito molto bene il Pnrr, tanto che l’Italia sta per avere accesso alla settima rata. Ursula von der Leyen sa bene chi si mette al fianco: una persona capace, anche in Europa, di rivendicare il peso dell’Italia”. Così a Sky Tg24 il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.