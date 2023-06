Ue: Smeriglio, 'cresce dissenso su Asap, no uso fondi Pnrr per riarmo singoli Paesi'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - “Rispetto al voto di un mese fa cresce l’area del dissenso sulla trasformazione delle risorse del Pnrr e dei fondi di coesione in armi. Un atto sbagliato che riarma 27 eserciti nazionali con soldi per le politiche sociali e ambientali senza far fare un passo in...

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Rispetto al voto di un mese fa cresce l’area del dissenso sulla trasformazione delle risorse del Pnrr e dei fondi di coesione in armi. Un atto sbagliato che riarma 27 eserciti nazionali con soldi per le politiche sociali e ambientali senza far fare un passo in avanti alla difesa comune europea. E per il governo Meloni un assegno in bianco per modificare il Pnrr a proprio piacimento. Lavoriamo per ribaltare questo esito con il voto finale sull’atto previsto a luglio. Bene anche l’area di dissenso che si è espressa tra le fila del Pd”. Così Massimiliano Smeriglio, eurodeputato indipendente eletto nelle liste del Pd che questa mattina in aula ha espresso un voto contrario all'approvazione dell'atto. Fra i suoi colleghi dem della delegazione a Bruxelles 8 hanno votato a favore e 6 si sono astenuti.