Ue: Sofo (Fdi/Ecr), 'bene ritiro Scott Morton, continueremo a sorvegliare'

Bruxelles, 19 lug. – (Adnkronos) – La rinuncia dell'economista statunitense Fiona Scott Morton ad assumere l'incarico di capo economista del Dg Concorrenza della Commissione Europea è "una buona notizia, visto il clamoroso conflitto d'interesse che avrebbe innescato, considerando che Scott Morton avrebbe dovuto determinare le politiche europee per regolamentare l'attività proprio di colossi come Microsoft, Apple e Meta, per i quali la stessa Scott Morton lavorava come consulente". Lo dice l'eurodeputato di Fdi (gruppo Ecr) Vincenzo Sofo, che aveva presentato un'interrogazione in merito alla nomina di Scott Morton. "Resta tuttavia sconcertante – aggiunge – che Margrethe Vestager abbia potuto effettuare tale nomina nella piena consapevolezza di tale situazione, essendole stata denunciata in anticipo. Il settore del digitale e della tecnologia in generale è un campo strategico economicamente e geopoliticamente per il futuro dell'Unione Europea, come dimostra l'attenzione riposta su regolamenti come il Dma e il Dsa". "Continueremo a sorvegliare – conclude – affinché le decisioni della Commissione Europea, anche in tale ambito, avvengano nell'esclusivo interesse dei cittadini e delle aziende europee, e non sotto indicazione delle multinazionali Big Tech".