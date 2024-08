Ue, sorella miliardario Usmanov rinuncia a eredità

Roma, 6 ago. (askanews) – “Gulbakhor Ismailova, sorella del miliardario Alisher Usmanov, nato in Uzbekistan, ha rinunciato volontariamente e irrevocabilmente al diritto di ricevere qualsiasi beneficio dai trust familiari istituiti da suo fratello nell’ambito della pianificazione ereditaria”. Lo affermano i suoi avvocati. Usmanov stesso è sottoposto alle sanzioni dell’Unione europea. Ismailova, 65 anni, è stata colpita dalle sanzioni dell’UE ad aprile 2022 a causa dei suoi presunti legami finanziari con suo fratello, noto magnate del metallo e delle telecomunicazioni. È stata accusata di “possedere indirettamente” i beni dei trust familiari istituiti da suo fratello, compreso uno degli yacht più lunghi del mondo, la Dilbar, sequestrato dalle autorità tedesche.

Usmanov, 70 anni, è stato sottoposto alle sanzioni dell’UE, degli Stati Uniti e del Regno Unito nella primavera del 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, a causa dei suoi presunti legami con il Cremlino. Il miliardario ha più volte negato pubblicamente qualsiasi legame con il governo russo e ha vinto una serie di processi giudiziari contro i media che hanno ripetuto questa asserzione senza darne prova.

Secondo gli avvocati di Ismailova, il Pauillac Trust e il Sister Trust sono stati istituiti rispettivamente nel 2007 e nel 2016 e possiedono beni per un valore complessivo pari a circa 1,5 miliardi di dollari.

“I trust avevano importanza proprio per la pianificazione ereditaria e secondo la legge, né Usmanov stesso, né la sorella erano i proprietari dei beni del trust in quanto controllati da un fiduciario indipendente. Tutto questo comunque non ha più importanza, poiché qualsiasi collegamento che la Signora Ismailova aveva con questi trust è ora venuto meno: a marzo 2024, la nostra cliente ha infatti firmato una rinuncia volontaria e irrevocabile che le impedisce di beneficiare dei trust ora, in futuro, in qualsiasi momento, anche se le sanzioni contro di lei fossero revocate”, ha detto l’Avv. Massimo Campa, fondatore della Campa Avvocati che rappresenta Ismailova presso la Corte di giustizia dell’UE.

“Ora, se si considera che secondo la recente sentenza del Tribunale dell’Unione europea che ha annullato le sanzioni contro l’ex pilota di Formula 1, Nikita Mazepin, i legami familiari in nessun caso possono giustificare l’inserimento nella lista delle sanzioni UE, dovrebbe essere automatico che il Consiglio dell’Unione europea la rimuova dall’elenco dei sanzionati, non potendo la stessa fare null’altro in termini legali per soddisfare i requisiti richiesti dalle autorità sanzionatorie,” ha aggiunto.

Nell’analisi condotta da giuristi britannici, incluso un ex Procuratore Generale, di cui riferiscono i legali, si conclude che né Usmanov né sua sorella possono essere considerati proprietari dei beni detenuti nei due trust, che sono controllati da un fiduciario indipendente, e che non vi è stato alcun trasferimento di beni tra Usmanov e sua sorella. La signora Ismailova, cittadina uzbeka, vive a Tashkent dove lavora come ginecologa in una clinica privata. A marzo, l’UE ha prolungato le sue sanzioni di altri sei mesi. Secondo i suoi avvocati, la decisione non tiene conto del fatto che la signora si era esclusa dai benefici futuri dei trust più o meno nello stesso periodo.

Ad aprile 2022, Ismailova ha presentato un ricorso contro il suo inserimento nell’elenco delle sanzioni presso la Corte dell’UE. A maggio 2024, la Corte generale dell’UE ha stabilito che fosse mantenuta nell’elenco delle sanzioni, decisione contro la quale intende fare ricorso.

“Sanzioni che al momento sono state prorogate di altri sei mesi lo scorso maggio 2024 ancora sulla base di elementi raccolti negli anni 2022 – 2023, e che, quindi, non considerano queste importanti novità che qui abbiamo riferito. Ovviamente, impugneremo questa decisione mentre speriamo che questanovità sia ora considerata dal Consiglio e possa così liberare la Signora Ismailova dalle sanzioni nelle prossime decisioni che verranno assunte,” ha detto l’Avv. Massimo Campa.