Ue sospende per 90 giorni le contromisure contro dazi Usa

Bruxelles, 10 apr. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato una sospensione di 90 giorni delle contromisure europee ai dazi Usa, all’indomani della pausa, di altrettanti giorni, annunciata dal presidente americano Donald Trump.

“Vogliamo un negoziato, vogliamo parlare apprezziamo che abbiate deciso questa pausa sui cosiddetti dazi reciproci – ha spiegato il portavoce della Commissione europea Olof Gill – Noi, a nostra volta, stiamo mettendo in pausa le nostre proposte di contromisure per avere il massimo spazio per consultarci con i nostri Stati membri, consultarci con le nostre industrie e negoziare con gli Stati Uniti Siamo pronti a fare accordi. Parliamo”.