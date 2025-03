Roma, 15 mar. (askanews) – Vigili urbani, Carabinieri e Polizia hanno bloccato gli accessi da via del Babbuino e via del Corso a Piazza del Popolo, dove è in corso la manifestazione per l’Europa nata da un articolo del giornalista di Repubblica Michele Serra. “Non c’è più capienza nella piazza”, spiegano gli agenti a chi cerca di entrare.