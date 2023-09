Ue taglia le stime sul Pil, l'Italia a +0,9% nel 2023

Bruxelles, 11 set. (askanews) – La Commissione europea ha ridotto le stime sulla crescita del Pil. “Le previsioni di crescita sono riviste al ribasso per quest’anno e per il prossimo, mentre le revisioni sull’inflazione sono contenute. Pertanto la crescita del PIL dell’Unione Europe per il 2023 è ora stimata allo 0,8%, ovvero 0,2 punti percentuali in meno rispetto a quanto previsto in primavera” Ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni.

In Italia il Pil è atteso in crescita dello 0,9% in calo rispetto a +1,2% previsto.

L’attuale rallentamento dell’economia “non è particolarmente italiano, coinvolge diversi Paesi”. Anzi secondo le ultime previsioni della Commissione europea l’Italia dovrebbe mostrare livelli di crescita leggermente migliori della media Ue “e ho fiducia che l’economia italiana possa reagire in modo positivo” ha spiegato Gentiloni.

“Dobbiamo avere fiducia e fiducia nel futuro dell’economia europea. C’è molto che possiamo fare per sostenere una crescita sostenuta e sostenibile. L’efficace attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza rimane una priorità fondamentale”, ha concluso il commissario europeo.