Ue, Tajani: "L'accordo con il Mercosur è di grande importanza"

Roma, 7 ott. (askanews) – Il governo guarda con favore alla sottoscrizione dell’accordo Ue-Mercosur: a dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa precedente alla XII Conferenza Italia – America Latina e Caraibi in programma oggi. “Andiamo avanti con un percorso che deve portare alla firma dell’accordo Mercosur, che è di grande importanza” ha affermato Tajani.

“C’è da risolvere ancora qualche piccolo problema che riguarda il mondo agricolo, ma sono ottimista”, ha dichiarato il ministro ribadendo che “l’America Latina è una priorità per il governo” italiano.