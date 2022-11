Ue: Tajani, 'va riformata perché sia efficace e autorevole'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "L'Europa va riformata per essere efficace e autorevole in uno scenario internazionale in profonda trasformazione. Aprire il cantiere delle riforme non vuol dire mettere in discussione i valori fondanti dell'Europa". Lo ha detto il ministro degli Ester...

(Adnkronos) – "L'Europa va riformata per essere efficace e autorevole in uno scenario internazionale in profonda trasformazione. Aprire il cantiere delle riforme non vuol dire mettere in discussione i valori fondanti dell'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo in video alla nona edizione dell'evento italiano, in corso a Roma, sugli affari europei “How Can We Govern Europe?”.

"Libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, rispetto dei diritti umani, sussidiarietà – ha sottolineato Tajani – sono il marchio di fabbrica della nostra Unione, che troppo spesso è stata un attore introverso e timido, anziché assumere una chiara consapevolezza del proprio ruolo nel mondo.

"Lo scenario che abbiamo di fronte ci impone di riflettere con urgenza sul ruolo che vogliamo per l'Europa, sugli strumenti a nostra disposizione e sul contributo alla stabilizzazione che l'Unione può e deve dare – ha detto ancora il ministro – In questo contesto, rafforzare la cooperazione con i nostri partner internazionali è ancora più importante, altrimenti gli spazi strategici lasciati aperti saranno riempiti da altri, alcuni dei quali non condividono i nostri valori".