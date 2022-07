Ue: Tateo (Lega), 'velo a ragazze? Intollerabile normalizzare simbolo oppressione'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “L’Europa mette il velo alle ragazze come fosse la normalità. Come la modella scelta da Bruxelles per la nuova pubblicità dell’Anno della gioventù. Ma non è così ed il messaggio che l’Europa sta lanciando è gravissimo perché una donna con hijab non è certo il prototipo della donna libera.

Tantissime donne oggi trovano la forza e il coraggio di imporre la propria libertà su chi vuole invece toglierla. Vengono picchiate, segregate e rischiano la vita perché rifiutano di indossare il velo che è da sempre segnale di sottomissione e di persecuzione. Per questo non possiamo tollerare che l’Unione europea cerchi di “normalizzare” un simbolo di oppressione femminile". Lo dichiara la deputata della Lega Anna Rita Tateo, componente della commissione Giustizia.