Ue: Tinagli (Pd), 'riforma patto di stabilità e crescita è una necessità'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “La riforma della governance macroeconomica europea e del Patto di Stabilità e Crescita non è più una scelta, ma una necessità”. È quanto ha dichiarato Irene Tinagli, vicesegretaria del Partito Democratico e presidente della Commissione per i Problemi economici e monetari del Parlamento europeo durante il dibattito sulla riforma del Patto di Stabilità e Crescita tenutosi a Bruxelles nell’ambito delle attività della settimana interparlamentare.

“Prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina – ha proseguito Tinagli – hanno richiesto l'applicazione di eccezioni e deroghe al Patto di stabilità e crescita. Questa è stata una buona cosa, perché ha consentito anche agli Stati Membri di intervenire attivamente nella gestione delle crisi. Ma è chiaro che una governance che funziona solo in condizioni di bel tempo, e che deve essere sospesa tutte le volte che si presenta un problema non è una buona governance”.

“Se ci limitassimo a ridisegnare soltanto le regole che vincolano gli Stati Membri non saremmo all’altezza della sfida che abbiamo davanti. Abbiamo invece bisogno di regole che consentano un coordinamento macroeconomico efficace all'interno dell'Unione e che consentano di perseguire veramente gli obiettivi di crescita, di sostegno agli investimenti, di trasformazione della nostra economia che ci siamo prefissati. Solo così avremo una governance credibile per un'Unione più forte” ha concluso Tinagli.