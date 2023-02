Ue, Toti: iniziativa Macron legittima ma Italia andava coinvolta

Genova, 9 feb. (askanews) – “Le iniziative che fa un presidente di un Paese straniero sono sempre legittime ma credo che coinvolgere l’Italia, che rispetto alla guerra in Ucraina è sempre stata molto coerente nelle sue decisioni e sta pagando anche con le tasche dei propri cittadini tutte le crisi che conosciamo a partire da quella energetica, sia utile soprattutto per l’Europa”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commentando le critiche del premier Meloni al presidente francese Macron per non aver invitato l’Italia al vertice con Zelensky e Scholz.

“Spero quindi – ha sottolineato il presidente della Regione Liguria – che l’Europa sappia finalmente parlare con una voce sola. Ci si prova ma poi – conclude Toti – talvolta qualcuno prende la propria strada”.