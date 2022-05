Ue: tribunale boccia ricorso Ryanair, legittimi aiuti stato per salvataggio Condor

Roma, 18 mag. -(Adnkronos) – Il Tribunale dell’Unione europea ha bocciato il ricorso presentato da Ryanair dichiarando l’aiuto di tedesco per il salvataggio della Condor "compatibile" con il diritto Ue. Per la Corte, il fatto che le difficoltà finanziarie della Condor derivassero dalla messa in liquidazione del gruppo Thomas Cook non ostava all’approvazione di tale aiuto da parte della Commissione.

Il 25 settembre 2019, la compagnia aerea Condor, che forniva servizi di trasporto aereo principalmente a operatori turistici, aveva chiesto l’avvio di una procedura di insolvenza a causa della messa in liquidazione del gruppo Thomas Cook, che la detiene al 100%.

Lo stesso giorno, il governo tedesco aveva notificato alla Commissione europea una misura di aiuto per il salvataggio in favore della Condor, limitata ad una durata di sei mesi.

Una decisione definita dalla Commissione Europea "compatibile con il mercato interno" ma che aveva portato il gruppo Ryanair a proporre un ricorso per l'annullamento di tale decisione. Respingendo questo ricordo il giudice Ue chiarisce la compatibilità di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione con il mercato interno per via della regola, prevista dagli orientamenti, secondo la quale un’impresa facente parte di un gruppo può beneficiare di simili aiuti solo a condizione che le sue difficoltà siano intrinseche e non risultino da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo, e che tali difficoltà siano troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.