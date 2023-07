Ue: Turco (M5S), 'Zes unica al Sud è un inganno'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Purtroppo siamo al solito tentativo di gioco di prestigio da parte del governo, stavolta davvero mal riuscito perché il trucco è presto scoperto. Lanciare tra sterili trionfalismi la Zes (Zona economica speciale) unica al Sud è solo un inganno se non si investono subito maggiori risorse rispetto a quelle programmate. In caso contrario, mettendo tutto in un unico perimetro che non tiene conto delle specificità dei singoli territori meridionali, l'operazione si traduce in una diluizione delle risorse oggi a disposizione delle otto Zes esistenti, di cui ben cinque create durante i governi Conte, che le hanno anche dotate di tutti gli strumenti agevolativi oggi esistenti". Così, in una nota, Mario Turco, senatore e vicepresidente del Movimento 5 stelle.

"La domanda quindi è – prosegue l'ex sottosegretario a Palazzo Chigi del governo Conte 2 -: ci sono maggiori risorse, anche oltre il Pnrr, che peraltro l'esecutivo non riesce a mettere a terra? Evidentemente no, vista la scure agitata dal governo sugli investimenti a partire dalla legge di bilancio". "Senza una politica industriale, senza una politica d'investimento, senza il coraggio di mettere in circolo risorse, e quindi piegandosi solo alla restaurazione dell'austerità, dell'avanzo primario e di tutti i tagli che ne conseguono, restano sogli gli slogan da televendita. Le imprese e i lavoratori del Mezzogiorno meritano rispetto e prospettive vere, non un vuoto marketing governativo. La politica degli annunci ha il respiro corto e i cittadini stanno cominciando ad accorgersene", conclude Turco.