Ue: via libera Camera a legge delegazione europea, testo torna al Senato**

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Con 370 voti favorevoli, 33 contrari e 3 astenuti, la Camera ha approvato la legge di delegazione europea che recepisce nel nostro ordinamento 39 direttive europee. Per il sì la maggioranza, per il no Fratelli d'Italia.

Il testo torna al Senato, dopo la modifica che ha introdotto la direttiva "sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali". E' stata anche approvata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con 362 favorevoli, 32 contrari e 5 astenuti.