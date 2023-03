Ue: vuoti banchi Lega durante dibattito Camera, Valditara 'tutti stra-impegnati'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Mancano i ministri leghisti durante il dibattito, in Aula alla Camera, sulle comunicazioni del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, al via da domani a Bruxelles. L'unico esponente del Carroccio presente per l'esecutivo, al momento, il responsab...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Mancano i ministri leghisti durante il dibattito, in Aula alla Camera, sulle comunicazioni del premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, al via da domani a Bruxelles. L'unico esponente del Carroccio presente per l'esecutivo, al momento, il responsabile dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che, allontanandosi brevemente dall'Aula, viene incalzato dai cronisti sulle assenze e minimizza: "siamo tutti stra-impegnati". Poco fa anche il premier Giorgia Meloni, arrivata stamattina puntuale per assistere al dibattito, ha lasciato per qualche minuto l'Aula raggiungendo la sala del governo. Poco dopo è rientrata nell'emiciclo.