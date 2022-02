UeD, Andrea Nicole e Ciprian in viaggio a Parigi: “Sequestrati da gendarmerie”

Che spavento per Andrea Nicole e Ciprian di Uomini e Donne! I due in viaggio a Parigi sono stati sequestrati dalla gendarmerie

Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian in viaggio in Francia

Due dei protagonisti principali di Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, hanno deciso di festeggiare il loro amore e il grande successo avuto sul finire del programma, con un bel viaggio a Parigi.

La coppia ha però dovuto vivere attimi di vero terrore perché si è ritrovata nel bel mezzo del vero e proprio trambusto parigino.

I Convogli della libertà a Parigi

I due sono arrivati nella capitale francese proprio mentre era in atto una rivolta. Sono stati numerosissimi gli scontri tra la polizia francese e i manifestanti, che con i lacrimogeni hanno creato il caos a Parigi. Tra i manifestanti c’erano gruppi di No Vax uniti a gruppi di gilet gialli, per quella che è stata definita la marcia dei Convogli della libertà.

Il racconto dei due innamorati

Andrea Nicole e Ciprian erano proprio lì mentre attorno a loro si scatenava il caos. L’ex tronista ha raccontato tramite i suoi canali social: “Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne neanche il motivo.” Una volta che la manifestazione è terminata, tutto è finito bene anche per Andrea Nicole e Ciprian che hanno potuto godersi il loro soggiorno francese.