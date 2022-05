UeD, Aurora torna sulla scelta di Luca: “Spero che per lui non sia così”

Aurora Colombo ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne.

Ora che Luca Salatino avrebbe scelto con chi lasciare Uomini e Donne tra Lilli e Soraia, in tanti si sono riversati sui canali social di Aurora Colombo chiedendole cosa ne pensi.

Aurora Colombo: la scelta di Luca Salatino

Solo per alcune settimane Aurora Colombo è stata corteggiatrice di Luca Salatino e in tanti speravano che potesse essere lei la sua scelta a Uomini e Donne.

Ora che sono circolate indiscrezioni riguardanti la scelta di Luca (che sarebbe ricaduta su Soraia) in tanti tra i fan di Aurora le hanno chiesto di esprimere un’opinione a riguardo e hanno affermato di sperare che fosse lei la scelta del ragazzo. “La scelta eri tu”, ha scritto un utente a Aurora, che ha risposto: “Grazie, però spero per Luca che non sia così! Gli auguro tanta felicità”. La ragazza, in merito all’argomento, ha scritto ancora: “La scelta è una.

Purtroppo qualcuno che ci rimane male c’è”.

In tanti tra i fan di Uomini e donne non vedono l’ora di conoscere i dettagli della scelta di Luca e in molti si chiedono se la sua liaison con la corteggiatrice da lui scelta sia destinata a durare.

L’abbandono a Uomini e donne

Nonostante in molti sperassero di vedere lei e Luca insieme come coppia, Aurora ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi e ha confessato.

“Luca mi ha subito incuriosito, ma durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei.”

In tanti, tra i fan del programma, continuano comunque a seguirla assiduamente attraverso i social.