UeD, ex corteggiatore morto sul colpo in un incidente stradale: i momenti più bui del dating show

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, è tragicamente morto durante un incidente stradale.

UeD, ex corteggiatore morto sul colpo in un incidente stradale: nascita del format di Maria De Filippi

Il dating show Uomini e Donne è uno dei format più seguiti del piccolo schermo italiano.

Inizialmente nato come talk show che aveva l’obiettivo di far dialogare marito e moglie con il pubblico in studio, si è trasformato nel programma che oggi tutti conoscono grazie a Roberto Maltoni. L’uomo di mezza età, infatti, si presentò in trasmissione facendo un appello e mettendo a disposizione della sua futura compagna un anello estremamente costoso. All’appello di Roberto Maltoni, risposero numerose donne, tra le quali Tina Cipollari, allora nota come Tina la Vamp.

La scelta dell’uomo non ricadde sulla Cipollari che, tuttavia, venne particolarmente apprezzata dalla conduttrice. Per questo motivo, la donna venne messa sul trono al fine di trovare l’uomo della sua vita. Da quel momento, il format ha assunto i connotati attuali, trasformandosi in un dating show.

In questo contesto, sono tanti i personaggi che si sono alternati nelle varie edizioni del programma. Alcuni volti di U&Dhanno avuto la possibilità di affermarsi nel mondo dello spettacolo come attori, dj, conduttori o influencer come, ad esempio, Francesco Arca, Andrea Damante o Giulia De Lellis.

Altri hanno partecipato ad altri reality come nel caso di Luca Onesti o Soleil Sorge. Altri ancora, infine, hanno avuto destini ben più tragici.

I momenti più bui del dating show: la morte di Riccardo Francesco Ravalli e di Antonello Zara

Nel corso della sua fortunata produzione, Uomini e Donne ha affrontato alcuni devastanti lutti. Il più recente riguarda il cavaliere ed ex corteggiatore Riccardo Francesco Ravalli, deceduto a soli 39 anni dopo essere rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale.

Il sinistro è avvenuto nella mattinata del 10 novembre 2021 mentre l’uomo stava percorrendo la corsia nord dell’Autobrennero, in prossimità del casello Reggiolo-Rolo. In questo frangente, ha impattato con il suo furgone contro un mezzo pesante.

Nel 2008, un altro protagonista della trasmissione, il tronista Antonello Zara, è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente motociclistico avvenuto in Sardegna.

Antonello Zara, classe 1977, era originario di Verona ed era diventato tronista di U&D dopo aver partecipato al format Voglio Volare, sempre affidato alla conduzione di Maria De Filippi. Poco prima della sua morte, il giovane uomo aveva cominciato a frequentare un corso di recitazione al Teatro Nuovo di Verona per realizzare il suo sogno di diventare un attore.