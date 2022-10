UeD, le anticipazioni: Alessandro minaccia di lasciare il programma

Dopo l'ennesimo confronto di Ida e Riccardo a Uomini e Donne il corteggiatore Alessandro avrebbe minacciato di lasciare lo show.

A Uomini e Donne continuano a tenere banco le incomprensioni e i riavvicinamenti tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e, stando alle anticipazioni emerse dalle ultime registrazioni, sembra che Alessandro abbia minacciato di lasciare lo show.

Uomini e Donne: le anticipazioni

Ida e Riccardo Guarnieri avrebbero avuto un nuovo, ennesimo e lungo confronto a Uomini e Donne e, nonostante i rispettivi problemi di fiducia e la consapevolezza dei problemi avuti in passato, i due non sembrano intenzionati a mettere fine alla loro relazione. Nell’ultima registrazione Alessandro, corteggiatore di Ida, avrebbe dunque minacciato di lasciare il programma (forse proprio per via di quanto sta accadendo tra Ida e Riccardo). Per il momento sulla questione non è dato sapere di più, ma sembra che oltre al confronto tra Ida e Riccardo nelle prossime puntate del dating show ci saranno novità anche per Gemma Galgani (che avrà a che fare con un nuovo corteggiatore).

La gelosia di Riccardo

Nelle scorse puntate di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri, che si è più volte detto intenzionato a non tornare insieme a Ida, ha pubblicamente ammesso di soffrire nel vederla stare con altri uomini. Anche lui, come Alessandro, ha dunque minacciato di lasciare il programma e in tanti si chiedono quale sarà l’epilogo della vicenda. La sua storia con Ida è stata caratterizzata da frequenti tira e molla e sono in tanti a credere che le cose tra i due non possano funzionare.

Nonostante questo, al dating show di Maria De Filippi, i due continuano a manifestare i loro sentimenti reciproci e c’è ancora chi spera di vederli insieme.