UeD, Sara Shaimi festeggia il compleanno in ospedale

UeD, Sara Shaimi ha festeggiato il compleanno in ospedale per affrontare un "problema serio".

Sara Shaimi, ex tronista di UeD, ha trascorso un compleanno molto atipico. La 31enne ha infatti spento le candeline in ospedale. Di recente, Sara ha fatto sapere ai suoi follower che si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. In seguito è stata ricoverata, senza però rendere noto nulla di particolare circa la sua situazione.

UeD, Sonny Di Meo fa sentire la sua vicinanza a Sara Shaimi

Seppure a distanza, Sonny Di Meo ha mostrato la sua vicinanza a Sara Shaimi, tramite i social. Sara ha ultimamente compiuto 31 anni ed è stata costretta a festeggiare il suo compleanno in ospedale.

UeD, Sara Shaimi: poche le info sui social

Sara Shaimi dovrebbe essersi già sottoposta all’intervento chirurgico, ma non ha fatto trapelare nessun dettaglio particolare circa l’operazione. Naturalmente, sarà la diretta interessata a decidere se parlare o meno.

Ha comunque ringraziato tutti per gli auguri che le sono stati fatti per il suo compleanno.

UeD, l’operazione chirurgica di Sara Shaimi

Nonostante tutto, Sara Shaimi ha svelato qualcosa, tramite un post. L’ex volto del Trono Classico ha affermato che la sua non sarebbe stata un’operazione chirurgica: “No intervento estetico. No orecchie, in quanto non credo di aver mai avuto bisogno di rifarle. No capelli, in quanto li ho dovuti anche rasare.

Ho fatto un intervento chirurgico per un problema serio che avevo”. Non è però dato sapere quale fosse il problema di cui soffriva.