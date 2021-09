UeD, volano schiaffi: lo show costretto a tagliare la scena

A Uomini e Donne sarebbero volati schiaffi tra due concorrenti e la produzione sarebbe stata costretta a tagliare la scena.

A Uomini e Donne la produzione del programma sarebbe stata costretta a tagliare una scena a causa di una lite in studio tra due protagonisti dello show.

Uomini e Donne: volano schiaffi

Addirittura Maria De Filippi sarebbe stata costretta a intervenire per cercare di sedare una lite tra due volti del suo famoso dating show, Uomini e Donne.

Si dà il caso infatti che Graziano abbia svelato di aver frequentato una delle dame presenti in studio anche al di fuori del programma. Lei lo avrebbe costretto a togliersi gli abiti in auto e gli avrebbe lasciato come ricordo un paio di slip. Come prova di quanto affermato Graziano ha anche detto di avere delle foto che avrebbe mostrato a Gianni Sperti, e a quanto punto la dama in questione si sarebbe recata verso di lui con l’intenzione di schiaffeggiarlo.

Di chi si tratti esattamente e se la produzione abbia davvero cancellato la ripresa in questione non è dato sapere, ma in tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di saperne presto di più.

Uomini e Donne: le anticipazioni

Intanto a Uomini e Donne Ida Platano sta proseguendo la sua conoscenza con Marcello e in tanti tra i fan del programma si chiedono se finalmente la dama riuscirà a trovare l’amore all’internod del programma.

Le cose tra lei e Riccardo Guarnieri non sono finite nel migliore dei modi e dopo la loro rottura lui si è legato a Roberta di Padua, ma anche questa storia si è conclusa in un nulla di fatto.

Uomini e Donne: Gemma Galgani

Altro volto presente all’interno dello show è come sempre Gemma Galgani, che è entrata in questa nuova edizione annunciando di essere ricorsa alla chirurgia plastica.