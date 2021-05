UEFA Champions League 2021/2022: Milan e Juventus qualificate, Napoli in Europa League

Il Milan e la Juventus si sono qualificate per partecipare alla stagione UEFA Champions League 2021/2022, insieme all’Inter e all’Atalanta.

La conclusione della 38esima giornata della Serie A 2020/2021 ha decretato la classificazione ufficiale del Milan e della Juventus per la Champions League.

UEFA Champions League 2021/2022: Milan e Juventus

A pochi giorni dalla vittoria dello scudetto dell’Inter e del trionfo della Juventus in occasione della finale di Coppa Italia giocata contro l’Atalanta, i risultati finali emersi alla fine del 38esimo turno della Seria A 2020/2021 hanno reso noto quali saranno i club calcistici che parteciperanno alla Champions League.

Alla prossima stagione della più prestigiosa e importante competizione dedicata al calcio europeo, infatti, saranno presenti il Milan e la Juventus.

Insieme al Milan e alla Juventus, alla Champions sono state ammesse anche le squadre dell’Inter e dell’Atalanta, ossia i club che occupano i primi quattro posti nella classifica finale della stagione 2020/2021.

La UEFA Champions League 2021/2022 debutterà ufficialmente il prossimo martedì 22 giugno 2021 per poi concludersi nella giornata di sabato 28 maggio 2022.

UEFA Europa League 2021/2022: Napoli e Lazio

Escluso dalla Champions, quindi, il Napoli di Gattuso, gravato da ingenti perdite nel corso delle ultime partite disputate.

In occasione della 38esima giornata della Serie A, il Napoli si è scontrato con il Verona ma non è riuscito ad andare oltre il pareggio. Tuttavia, pur non riuscendo a conquistare un posto in Champions League, la squadra allenata da Gattuso, posizionandosi al quinto posto in classifica finale, entra di diritto in Europa League, insieme alla Lazio, sesta classifica.

La UEFA Europa League inizierà ad essere disputata nella giornata dei giovedì 5 agosto mentre la finale è prevista per giovedì 18 maggio 2022.

UEFA Conference League 2021/2022: Roma

La Roma, infine, si è qualificata per la Conference League, aggiudicandosi il settimo posto nella classifica finale della stagione 2020/2021. In questo modo, quindi, la Roma sarà la prima squadra italiana a gareggiare nella nuova competizione calcistica continentale, introdotta dalla UEFA a partire dalla prossima stagione 2021/2022.

La UEFA Europa Conference League diventa, di conseguenza, il terzo torneo UEFA riservato ai club calcistici più prestigiosi d’Europa, dopo la UEFA Champions League e la UEGA Europa League.

La competizione esordirà nella giornata di giovedì 8 luglio 2021 e si concluderà della giornata di mercoledì 25 maggio 2022.

Risultati 38esima giornata Serie A 2020/2021

I risultati del 38esimo turno della Serie A 2020/2021, quindi, sono stati i seguenti: